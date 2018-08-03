Каникулы можно провести с пользой. В школе экскурсовода «Школа юного экскурсовода» (для детей от 12 до 18 лет) будет работать в центре современного искусства «Заря» с 8 по 15 августа. Организована она, как сообщила пресс-служба ЦСИ, совместно с музеем имени Арсеньева.

Насыщенная программа обучения будет включать в себя увлекательные теоретические и практические занятия. Опытные лекторы из Москвы и Владивостока расскажут участникам о тайнах музейной жизни и откроют много нового о тех местах, где мы живем. Преподавателями школы станут ведущие сотрудники музея и Приморской картинной галереи. Эксперты научат ребят работать с историческим материалом и его правильной подачей слушателям.

Каждый из участников школы получит собственную авторскую экскурсию по родному городу, которой можно будет радовать свою семью и друзей.

Занятия в школе бесплатные, но количество участников ограниченно. Получить дополнительную информацию можно по телефону 231-71-00 или по электронной почте kids@zaryavladivostok.ru.

Автор: Отдел новостей «В»