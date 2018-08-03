Тайны пекинской оперы раскроют китайские художники Сегодня, 3 августа, в 17 часов в выставочных залах «Артэтажа» откроется выставка «Пекинская опера». Здесь будет представлено более 30 картин, показывающих взгляд художников из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чэнду и других городов Китая на традиционный жанр пекинской оперы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Организаторы убеждены: выставка впечатлит посетителя, открыв перед ним новые, неизвестные для российского зрителя грани китайской культуры.

Пекинская опера – самый распространенный в Китае музыкальный жанр, который зародился более 200 лет назад. На пекинскую оперу оказали влияние традиции, нравы и штрихи быта этого города. Здесь сочетаются пение, речитативы, традиционные позы и акробатика. Все сценические движения и мизансцены несут определенную смысловую нагрузку, например, гнев, смех, плач. В акробатической части соединяются примеры танца, кун-фу и акробатики.

Пекинская опера содержит много традиционно закрепленных условностей. Например, весло в руках обозначает, что герой едет в лодке, кнут – что он скачет на лошади. В опере нет декораций, но есть условные движения, обозначающие, что действующее лицо поднимается или спускается по лестнице, открывает дверь и т.д. Эти движения всегда стилизованы, но публика понимает их смысл.

Все присутствующие смогут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать, насколько оно завораживающее, особенно когда демонстрирует нам очарование традиционной китайской оперы и ее неповторимую художественную форму.

Выставка будет работать по 26 августа.

Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»