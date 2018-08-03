Новый урожай приморских полей и садов – на центральной площади города Сегодня и завтра, 3 и 4 августа, жителей и гостей приморской столицы администрация Владивостока приглашает на общегородскую продовольственную ярмарку.

Она традиционно развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

На ярмарке можно будет приобрести ягоды, мед, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

График работы ярмарки: 3 августа – с 8 до 19 часов, 4 августа – с 9 до 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»