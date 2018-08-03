«Футбольные» поезда направят на приморские маршруты Первый из тех электропоездов, которые были задействованы в перевозках болельщиков чемпионата мира по футболу – 2018, придет в Приморье уже в середине августа. Примерно две недели поезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров.

Как сообщила пресс-служба края, уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это направления из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками.

Всего в Приморье будут поставлены три новых электропоезда из числа тех, что работали на маршрутах ЧМ-2018. Ориентировочная стоимость трех шестисоставных электропоездов – 800 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»