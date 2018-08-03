Вывески должны быть яркими, форма – опрятной, а настроение – доброжелательным Вместо существующих 39 нестационарных торговых объектов (НТО) на набережной Спортивной гавани останется 17, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные начальника управления экономического развития Александр Вициенко.

При этом семь торговых точек будут располагаться на Аллее мастеров – она предназначена для продажи сувенирной продукции, остальные смогут торговать различными лакомствами. Таким образом, значительно расширится прогулочная зона: стойки с мороженым и матрешками будут расставлены не сплошным рядом вдоль улицы, а размещены точечно и упорядоченно.

Сама Аллея мастеров, как уже писал «В», будет расположена рядом с амфитеатром, а продуктовые торговые объекты – вдоль стадиона «Динамо» со стороны моря.

«На аукцион эти торговые места будут выставлены после утверждения новой схемы НТО», – добавил Александр Вициенко.

Накануне он провел встречу с предпринимателями, на которой стороны сошлись во мнении, что в настоящее время действующая схема НТО несовершенна. Почти 40 киосков и ларьков с однообразным ассортиментом – это слишком большое количество торговых объектов, которое не делает набережную привлекательной для отдыха.

С новой схемой популярное место отдыха будет выглядеть гармоничнее. По мнению специалистов, семь точек на набережной для продажи магнитов, матрешек и других сувениров достаточно, если учесть, что в центре города много магазинов с туристическими и подарочными сувенирами. Что касается 10 торговых объектов для продажи прохладительных напитков, мороженого, вареной кукурузы, сахарной ваты и прочих лакомств, то это также оптимальное количество для набережной. Ведь вокруг нее много различных общепитов – как маленьких кофеен, так и крупных ресторанов.

Набережная Спортивной гавани является пилотным проектом в реформе системы нестационарной торговли, проводимой администрацией Владивостока по поручению главы города. Обновление одного из любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы ведется совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка», которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.

«Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновленную концепцию центральной части Владивостока, – пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. – На набережной Спортивной гавани также планируется провести работы по благоустройству в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, планируется строительство общественного туалета».

Предприниматели согласились, что новая схема НТО превратит набережную в более просторное общественное пространство. И подчеркнули: тем, кто выиграет аукцион и встанет на места, необходимо будет следить за санитарным состоянием торговых объектов. Вывески должны быть яркими, форма у продавца – опрятной, а настроение – доброжелательным, отмечают представители сферы торговли.

«Набережная Спортивной гавани – это лицо города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения», – сказал в ходе одной из инспекций Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»