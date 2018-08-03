Маленькая Япония обосновалась на Пушкинской Во Владивостоке в Приморском краевом центре народной культуры (Пушкинская, 25) открылась фотовыставка «Япония далекая и близкая». На ней представлены снимки четырех приморских фотографов, объединившихся в «Приморский квартет»: Виктора Егорова, Людмилы Коноплевой, Ольги Кусковой и Юрия Яроцкого.

Снимки раскрывают ту Японию, которую удалось увидеть, прочувствовать каждому из авторов. Кто-то обратил внимание на бытовые мелочи, не удивляющие коренных японцев. Кому-то в душу запали пейзажи и архитектура городов. Другим ближе всего стали обычные люди, прогуливающиеся по улицам.

Как рассказала о своих работах один из авторов, Ольга Кускова, фотография – это нечто большее, чем просто запечатленный момент.

– В одном-двух кадрах надо рассказать целую историю. И при этом не забыть про композицию, освещение, резкость, лица людей. С помощью фотоаппарата и, конечно, моих навыков я пытаюсь уловить и остановить время. Поездки в Страну восходящего солнца в качестве туриста усилили понимание того, что фотография – некая волшебная вещь. Снимать людей – это, пожалуй, самое интересное в путешествиях для фотографа. В нужный момент необходимо уловить чувства, эмоции, мимику…

Кадры выставки переносят ее гостей в Японию. Вглядываясь в снимки, буквально чувствуешь запах цветущей сакуры, видишь перед собой священную для Японии гору Фудзи и слышишь детский смех. Фотографы запечатлели и необычные истории. Например, маленькая девочка в наряде гейши хочет следовать по стопам своей бабушки и уже выбрала профессию. А по соседству – довольные жизнью собаки. Их катают на тележках и наряжают заботливые хозяева. А друзья человека этому только рады.

На торжественном открытии выставки присутствовал консул отдела культуры генерального консульства Японии во Владивостоке Такаянаги Кейта.

– Меня сегодня переполняют радостные чувства. Хотелось бы выразить глубокую благодарность четверым фотохудожникам, чьи работы представлены на этой замечательной выставке. Как вы можете видеть, здесь не только пейзажи Японии, но и обычные аспекты жизни жителей нашей страны. Поэтому выставка является замечательной возможностью поближе познакомиться с Японией. Единственное, что вызывает у меня некоторое сожаление, это то, что тут нет фотографий из Нагасаки, моего родного города, – отметил консул.

Перед гостями на открытии выставки выступила ее куратор Вероника Новакова, которая специально для этого случая надела традиционную одежду – кимоно и сандалии гэта.

– Эта выставка создавалась специально для жителей приморских городов, чтобы они могли ближе познакомиться с Японией. Мы ставили перед собой цель показать не только культуру людей, живущих в Стране восходящего солнца, но и природу, архитектуру Японии.

Юрий Яроцкий, возглавивший «Приморский квартет», рассказал, что идея создания выставки «Япония далекая и близкая» появилась еще в конце прошлого года:

– Я попросил присоединиться ко мне трех моих коллег-фотографов, которые так или иначе связаны с Японией. Мне бы очень хотелось, чтобы этот зал посещали туристы из Японии, граждане этой страны, много лет работающие в России, и чувствовали бы здесь частичку своей родины и не скучали.

«Япония далекая и близкая» – передвижная выставка. Ее уже успели увидеть жители Фокино, Спасска-Дальнего и Артема. Во Владивостоке она будет работать до 12 августа с 10.00 до 18.00 без выходных, вход бесплатный. В ноябре фотоработы будут представлены на мероприятии «Японская осень – 2018», проводимом во Владивостоке генеральным консульством Японии.

Автор: Анна МИРОНОВА