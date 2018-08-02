Премьер Мариинки в коронных ролях Выставка к 15-летию творческой деятельности Владимира Шклярова открылась на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

В рамках Третьего дальневосточного фестиваля «Мариинский» премьер балетной труппы Мариинского театра выходил на сцену в роли Принца в балете Сергея Прокофьева «Золушка» в хореографии Алексея Ратманского. Накануне спектакля он провел открытую творческую встречу со зрителями, рассказал о своем пути в театре и даже обсудил свои планы на будущее. Артист поблагодарил жителей Владивостока за гостеприимство и отметил, что очень рад возвращаться в наш город снова.

В честь 15-летия творческой деятельности Владимира Шклярова на 5-м этаже, в фойе Приморской сцены Мариинского театра, представлена выставка фотографий артиста в его коронных ролях. Она будет работать до конца года.

Автор: Отдел новостей «В»