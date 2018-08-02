«Саломея» станет премьерой Одной из самых ярких премьер Третьего дальневосточного фестиваля «Мариинский» станет премьера оперы Рихарда Штрауса «Саломея».

Она прозвучит 4 августа в концертном исполнении. В заглавной партии выйдет солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина, ярко заявившая о себе именно в этой роли на премьере в Санкт-Петербурге в 2017 году. В роли Иоканаана – прославленный бас-баритон Евгений Никитин. Партию Ирода исполнит Андрей Попов, Иродиады – Ольга Савова. За пультом симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Елену Стихину также можно увидеть на Приморской сцене Мариинского театра 8 августа в опере Петра Чайковского «Пиковая дама». Она исполнит партию Лизы. Евгений Никитин 5 августа выйдет на сцену в роли Курвенала в опере Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер – Валерий Гергиев.

Автор: Отдел новостей «В»