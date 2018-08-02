«Алые паруса» вернутся. В сентябре Приморский краевой театр молодежи, как уже писал «В», завершил 72-й театральный сезон. Актеры в отпусках, в зрительном зале тишина… Впереди театр ждут довольно солидные гастроли в Иркутске – в конце сентября.

Но записным театралам не стоит огорчаться. На сайте театра появилось объявление, из которого следует, что увидеть самые яркие спектакли прошедшего сезона они смогут в начале сентября – бонусом, так сказать.

«Дорогие зрители! По многочисленным просьбам мы решили сыграть для вас в сентябре столь полюбившиеся вам спектакли, – сказано в объявлении. – 8 сентября мы распахнем свои двери для наших маленьких зрителей, которые смогут посмотреть замечательную сказку «Терем-теремок», а вечером покажем феерию «Алые паруса». Кроме этого вы сможете увидеть такие спектакли, как «Волшебник Изумрудного города», «Детектив на перекрестке», «Все будет хорошо», «Василиса Прекрасная», «Еще не вечер», «И смех, и грех, или Халам-бунду» и «Не опера нищих».

А после возвращения нашего театра с гастролей из Иркутска мы порадуем вас не только спектаклями из нашего репертуара, но и новой премьерой. 19, 26 и 27 октября на сцене театра молодежи спектакль «Клятва» в постановке Сергея Руденка по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия»».

Так что ждите сентября, театралы, романтики и просто те, кто еще не был в театре молодежи. Уже совсем скоро храм Мельпомены вновь распахнет для вас двери.

Автор: Отдел новостей «В»