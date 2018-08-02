Морских путешественников встречает «Нарисованный Владивосток»
Совсем недавно, 31 июля, во Владивосток заходил суперлайнер «Бриллиантовая принцесса». Вниманию гостей – пассажиров лайнера и жителей города в этот день была представлена выставка на открытом воздухе – «Нарисованный Владивосток». 7 августа мы ждем лайнер Splendida, пассажиры которого также могут ознакомиться с выставкой.
Как сообщили в Приморской картинной галерее, в дни захода круизных лайнеров на балконе Морвокзала проводится ставшая уже традиционной «Выставка на мольбертах» – в этом году в партнерстве с медиапроектом Валерии Веленской «Нарисованный Владивосток».
Художников, чьи работы представлены в проекте, объединяет любовь к Владивостоку, очарованность романтикой приморской столицы.
Традиция проведения выставок в дни захода круизных лайнеров берет начало с 2016 года. Выставки стали частью программы встречи лайнеров и формируют образ гостеприимного творческого города. Сотни горожан и гостей города могут не только познакомиться с работами приморских художников, но и приобрести произведение в память о посещении Владивостока.
Вход на выставку свободный.
Автор: Отдел новостей «В»