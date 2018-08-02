Мифический отдых за реальные деньги Родители отдавали деньги мошенникам за несуществующие путевки в детские лагеря отдыха в приморской столице.

Отправить свое чадо на отдых во Всероссийский детский центр «Океан» мечтают, наверное, все родители. Но, как известно, попасть в этот райский уголок на берегу Уссурийского залива сложно прежде всего из-за ограниченного количества путевок, чем и пользуются ушлые мошенники.

На днях во Владивостоке суд признал виновной жительницу краевого центра, пообещавшую своей знакомой посодействовать в приобретении двух путевок в ВДЦ «Океан», хотя в реальности у нее не было такой возможности. Тем не менее, как установило следствие, дама убедила подругу, что у нее обширные связи и она поможет приобрести желанные путевки на ближайшую смену. Только для осуществления мечты необходимо 50 тысяч рублей наличными.

Получив деньги, злоумышленница обещала, что путевки скоро будут, надо только подождать, но потом перестала отвечать на телефонные звонки. Не дождавшись обещанного, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело. Не дожидаясь суда, она добровольно частично возместила ущерб. Тем не менее суд признал подсудимую виновной и взыскал с подруги-обманщицы недостающую сумму. Кроме того, мошенница получила за содеянное полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По словам старшего помощника краевого прокурора Елены Телегиной, это не первый случай, когда доверчивые родители отдают деньги аферистам, обещающим приобрести путевки в детские оздоровительные учреждения.

Так, в 2016 году Первомайский районный суд Владивостока приговорил гражданку к трем годам лишения свободы условно за хищение денежных средств. Как установил суд, мошенница, представляясь работником профсоюзной организации, обещала потерпевшим помочь в приобретении путевок со скидкой для взрослых и детей в ВДЦ «Океан», Центр отдыха «Седанка», санаторий «Лазурный». Граждане давали ей деньги, но путевки не получили. В общей сложности липовый профсоюзный деятель обманула 14 человек и получила 354 тысячи рублей. Неизвестно, сколько бы еще потерпевших было на ее счету, если бы не вмешательство правоохранительных органов.

Автор: Сергей КОЖИН