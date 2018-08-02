Нелегальных мигрантов ищут на стройплощадках и рынках В Приморье полиция провела серию профилактических рейдов по контролю за соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации.

Стражи порядка проверили 2125 мест пребывания иностранцев: строительные площадки, рынки и точки сферы услуг, а также объекты временного проживания, сельского хозяйства, лесной отрасли, транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В ходе операции за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности 960 иностранных граждан, 143 из них должны покинуть нашу страну самостоятельно, еще 27 иностранцев помещены в Центр временного содержания. Они будут выдворены из страны принудительно.

Также выявлены факты причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В отношении правонарушителей составлено 26 административных протоколов.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждено 33 уголовных дела по статьям, предусматривающим наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

Задержаны четыре иностранных гражданина, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда и находящихся в розыске, из них трое – в федеральном.

Кстати, по данным пресс-службы края, всего в этом году сотрудники полиции провели более 1700 мероприятий по противодействию незаконной миграции, в ходе рейдов проверено почти 6800 иностранных граждан.

Отмечается, что в Приморье на миграционном учете по месту временного пребывания на 1 июля состояли почти 83,5 тысячи иностранных граждан. Из общего количества поставленных на учет иностранцев 44,9 % прибыли с туристическими целями, 32,8 % – для ведения трудовой деятельности.

Как заверили в пресс-службе краевой полиции, рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются.

Автор: Отдел новостей «В»