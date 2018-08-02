Загранпаспорт по «упрощенной» схеме вылился в арест имущества В Хасанском районе сотрудница миграционной службы зарабатывала на незаконно оформлении загранпасмпортов. За что и попала на скамью подсудимых.

По версии следствия, обвиняемая, будучи экспертом отдела по вопросам миграции ОМВД России по Хасанскому району, совершала преступления по сговору со своей знакомой, проживающей в Уссурийске.

Злоумышленницы решили обогатиться на ускоренном оформлении заграничных паспортов, минуя процедуру проверок будущих владельцев документов, предусмотренную федеральным законодательством. Схема жульничества была примитивной. По версии следствия, посредник находила потенциальных клиентов, желающих как можно быстрее получить загранпаспорт, размещая объявления в Интернете. Она же получала денежное вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей за «ускорение процесса». При этом гражданам не было нужды приходить в миграционную службу для проведения проверочных процедур. Всю информацию о себе они передавали сообщнице чиновницы, которая на основе этих сведений оформляла паспорта, не утруждая себя проверкой сведений.

Как рассказала «В» старший помощник прокурора края Елена Телегина, с мая 2016-го по октябрь 2017 года сотрудницей миграционной службы таким образом было оформлено по «упрощенной» схеме более сотни заграничных паспортов. Более того, за вознаграждение она выдала три паспорта гражданина Российской Федерации гражданам иностранных государств, находящихся на территории России нелегально.

Преступная деятельность криминального дуэта была раскрыта и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Задержание стало неожиданностью для вымогательницы и ее сообщницы – они были уверены в своей неуязвимости. На рабочем месте эксперта миграционной службы, а также по месту жительства обвиняемых были проведены обыски, а на их личное имущество наложен арест.

Следствие по данному уголовному делу коррупционной направленности уже закончено. И после утверждения прокурором Хасанского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Сергей КОЖИН