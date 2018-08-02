За незаконную вырубку деревьев «дровосекам» грозит реальный срок Работа по выявлению незаконно уничтоженных зеленых насаждений в приморской столице ведется управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации города ежедневно. В июле специалистами было обнаружено и зафиксировано незаконно уничтоженных 104 дерева и кустарника, поврежденных – 9, сообщили в пресс-службе мэрии.

Самые массовые случаи вырубки за июль специалистами администрации города выявлены на улице Чапаева, в районе домов № 3 и 10 (в общей сложности здесь незаконно уничтожено 48 деревьев), а также на улице Яблоневой, 104 (незаконно уничтожено 20 деревьев).

Всего с начала года в краевом центре зафиксировано свыше 1050 незаконно уничтоженных деревьев и кустарников. Все материалы проверок специалисты отдела экологической безопасности передали для дальнейших разбирательств в полицию.

«После того как мы обнаружили факты незаконной вырубки или повреждения зеленых насаждений, материалы с суммой нанесенного ущерба и детальным описанием дерева или кустарника (порода, возраст, состояние), а также фотофакты передаются в УМВД города для применения мер воздействия, предусмотренных законодательством. Стражи порядка ведут поиски правонарушителей, – отметил начальник отдела управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов. – Если сумма ущерба свыше 5 тысяч рублей (примерная стоимость одного дерева), полиция возбуждает уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», которая подразумевает срок лишения свободы от двух лет. Если сумма ущерба меньше, то нарушителю грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей за одно дерево».

Кстати

Вырубка, обрезка и пересадка деревьев и кустарников на территории Владивостока производятся только после оформления в установленном порядке разрешения на снос зеленых насаждений. Такие разрешения (порубочные талоны) выдают в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города. В зависимости от ситуации определяется пакет необходимых для оформления разрешения документов.

Справка «В»

При обнаружении случаев незаконной вырубки деревьев следует звонить в дежурную часть полиции по телефону 02 (если набирать со стационарного телефона) или 002 (с мобильного). Сообщить можно в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371 и 2614-272, а также оставить обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru.

Отметим, в целях успешного и гармоничного развития Владивостока по поручению главы города Виталия Веркеенко разработана и планомерно реализуется многолетняя программа по озеленению приморской столицы. Всего в этом году будет высажено 5 тысяч новых деревьев, кустарников и цветов. Новые растения украсят не только центр, но и спальные районы города.

Автор: Отдел новостей «В»