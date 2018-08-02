Ну, как поплавали? Кто не помнит, читатель, почему фраза, вынесенная в заголовок, стала знаменитой, напомню. Ее произнес бывший детский омбудсмен Павел Астахов после трагедии на Сямозере в Карелии, где утонули дети…

А я эту фразу на днях вспомнила, купаясь на бухте Федорова… На пляж (его еще раньше называли ДВВИМовским) пришла группа детей – человек 15, лет примерно от 7 до 11. С ними было трое воспитателей или педагогов – уточнить сие мне так и не удалось, как и добиться от взрослых, пришкольный ли это лагерь, детский клуб или что-то еще.

Спустились дети с педагогами – назовем так – к пляжу и начали переодеваться в плавки и купальники. На бухте Федорова кабинок для переодевания нет. Поэтому несколько минут отдыхающие ошалело наблюдали, как ребята 7–11 лет раздевались догола и облачались в купальники. Заметим, педагоги стриптиза не устроили – они уже были в купальных костюмах.

А потом дети пошли купаться. Да, педагоги привели малышей на неприспособленный – без переодевалок, душей, а главное, без вышек спасателей, без медпункта – и пустили в воду. С собой у них не было ни одного спасжилета, ни аптечки, ни даже обычного надувного круга. При этом воспитатели в воду не пошли, только покрикивали с берега: «Семен, не заплывай глубоко! Катя, ты умеешь плавать?» (хороший вопрос, согласитесь).

А затем появились двое молодых людей с SUPами – новомодными надувными досками. И воспитатели объявили, что сейчас будут катать детей. Молодые люди усаживали ребят по двое на эти лодки и резво уплывали на весьма солидные глубины. Угадайте, провели ли перед катанием с детьми хоть какой-то инструктаж по безопасности или, может быть, надели на них спасжилеты? Нет! Во всяком случае, до того момента, пока ваша покорная слуга не подняла шума по этому поводу. После этого на ребят стали напяливать жилеты – огромные, не по росту…

В общем, слава богу, обошлось без трагедий. Дети снова переоделись, посверкав голым телом, и весь этот то ли лагерь, то ли клуб (назвать организацию, которая так устраивает детский отдых, взрослые мне наотрез отказались) ушел…

А я вот о чем думаю и на что надеюсь. Надеюсь, что кто-то из детей по наивности поведал маме или папе в деталях, как их катали на SUPах. И что мама или папа уже поинтересовались, насколько безопасными были морские прогулки. И еще я думаю о том, что вечный русский авось неистребим. До очередного «ну, как поплавали?»

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ