Все дороги ведут на пляж! Пляжный сезон во Владивостоке в самом разгаре. На улице плюс 30 градусов, температура воды – 24. Многие горожане и гости приморской столицы, кому не надо спешить на работу, предпочитают спасаться от жары у моря, поэтому городские пляжи плотно заполнены отдыхающими.

Сотрудники пресс-службы администрации Владивостока подготовили для читателей «В» обзор муниципальных пляжей, качества воды и организации досуга, арендаторов, стоимости парковки и других важных деталей для комфортного отдыха.

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо

Расположен на железнодорожной станции Санаторной и находится в ведении одноименного муниципального предприятия.

Согласно заключению Роспотребнадзора, купание здесь разрешено. Вход свободный. Припарковать личный автотранспорт можно перед железнодорожными путями (справа – бесплатная парковка, слева – 100 рублей) или на организованной выше бесплатной парковке.

«Аренда шезлонга на день – 100 рублей. Детские аттракционы в среднем стоят от 100 до 150 рублей. В распоряжении горожан бесплатные качели и детские игровые площадки», – сообщили в МУП «Парк культуры и отдыха имени С. Лазо».

ООО «Ривьера-Лагуна»

Располагается левее парка имени Лазо на станции Санаторной. Деятельность осуществляет ООО «Ривьера-Лагуна» согласно договору аренды, заключенному до 2033 года.

По заключению Роспотребнадзора купание здесь разрешено. Припарковать автотранспорт можно перед железнодорожными путями (справа – бесплатно, слева – 100 рублей) или на организованной выше бесплатной парковке.

Как пояснил генеральный директор компании-арендатора Хурсанбек Батыров, на территории пляжа действует входной абонемент. Он включает в себя бесплатное пользование деревянными лежаками, детской площадкой, душем, туалетом, комнатой матери и ребенка, а также волейбольной площадкой, баскетбольными кольцами, футбольным полем, настольным теннисом. Желающим поиграть в настольный теннис, футбол, баскетбол или волейбол необходимо только взять с собой мячи или ракетки. Стоимость абонемента – 100 рублей, пенсионерам скидка 50 %. Детям до трех лет бесплатно.

Бухта Аякс (остров Русский)

Предпринимательскую деятельность осуществляет Садиг Джафаров, договор аренды заключен до 2021 года. Купание разрешено, вход свободный.

По словам арендатора, с заезжающих на автомобилях взимается плата в размере 150 рублей. В эту же сумму включено пользование душем и туалетом. Здесь можно также взять в аренду беседки и домики. Для детей работают батуты.

Мыс Токаревского

Договор аренды с ООО «Прибой» заключен до 2050 года. Согласно заключению Роспотребнадзора, купание здесь не запрещено, однако не рекомендовано из-за каменистого дна. Вход на территорию свободный. Арендатор предоставляет услуги по парковке автотранспортных средств. Стоимость – 150 рублей.

«За плату можно воспользоваться рядом дополнительных услуг – взять в аренду шезлонг, зонт и т.д.», – пояснил руководитель компании-арендатора Валерий Гуня.

Мыс Кунгасный

Договор аренды – до 2062 года. Деятельность осуществляет ООО «Дивайс Про». По заключению Роспотребнадзора купание здесь не рекомендовано. Вход свободный. Парковка автотранспорта бесплатная. Здесь можно отдохнуть у моря, позагорать, принеся с собой собственные коврики или лежаки. Бесплатно можно воспользоваться детским городком и волейбольной площадкой.

«Для детей работают надувные батуты и организуются детские уличные квесты на платной основе», – добавил руководитель компании Алексей Шлыков.

Станция Чайка (левая сторона)

Договор аренды – до 2028 года. Деятельность осуществляет ИП Богун. По заключению Роспотребнадзора купание здесь не рекомендовано. Вход свободный.

«Парковка автотранспорта у нас бесплатная. За дополнительную плату можно взять в аренду благоустроенную беседку с мангалом», – добавил Дмитрий Богун.

Бухта Лазурная (ООО «Лотс»)

Договор аренды – до 2048 года. Деятельность осуществляет ООО «Лотс». Согласно заключению Роспотребнадзора, купание здесь не рекомендовано. Вход свободный. Парковка автотранспорта – 200 рублей.

«Здесь все желающие могут воспользоваться бесплатно детской игровой площадкой. За дополнительную плату можно взять в аренду шезлонги и зонтики», – рассказала руководитель ООО «Лотс» Людмила Слепцова.

Бухта Улисс

Пляж в аренде до 2062 года. Деятельность осуществляет ИП Мамедов. По заключению Роспотребнадзора купание здесь не рекомендовано. Вход свободный. Парковка автотранспорта рядом с пляжем бесплатная.

Змеинка

Воспользоваться детской площадкой, душем и туалетом можно также бесплатно. За дополнительную плату можно взять в аренду домики и катамараны.

«Мы ведем социально ориентированный бизнес. В нашем кафе люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны войны могут бесплатно поесть», – добавил арендатор.

«Солнечный» (ул. Садгородская, 23)

Договор аренды – до 2061 года. Деятельность осуществляет ИП Дутов. По заключению Роспотребнадзора купание здесь не рекомендовано. Вход свободный. Парковка автотранспорта – 150 рублей.

«Для детей установлены детский городок и три маленьких бассейна с пресной водой. Пользование ими бесплатное. Воспользоваться бесплатно можно также раздевалками и туалетом. Душ будет стоить 50 рублей», – пояснил субарендатор территории Сергей Кузьмин.

В прокат на пляже сдаются катамараны, лодки и SUPы. Здесь можно также снять беседки, домики, столы с навесами и даже воспользоваться баней.

Арендаторы готовят планы развития

Все остальные прибрежные территории, где традиционно купаются и отдыхают владивостокцы и гости приморской столицы, не являются муниципальными. Глава Владивостока Виталий Веркеенко перед началом купального сезона обратился в Министерство обороны РФ с просьбой передать часть пляжей на Русском острове в муниципальную собственность для организации работы пляжей, но ответа пока не последовало.

Отметим, что работа пляжей Владивостока по поручению главы города находится под строгим контролем комиссии по содержанию пляжей и мест массового отдыха. Проверяющие следят за тем, как арендаторы соблюдают все требования законодательства по обеспечению безопасного и качественного отдыха.

Напомним, что в июле Виталий Веркеенко посетил в ходе рейдовых проверок муниципальные пляжи и места массового отдыха. Работой некоторых пляжей мэр остался недоволен. Сейчас арендаторы устраняют все замечания и готовят планы развития прибрежных территорий, которые должны быть представлены главе города.

Автор: Евгений СИДОРОВ