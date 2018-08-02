Наличие цветников и вазонов приветствуется Получить награду за красивую и ухоженную территорию могут предприятия и организации всех форм собственности, а также собственники многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в столице Приморья стартовал конкурс на лучший реализованный проект по благоустройству территории.

Конкурс пройдет в трех номинациях: лучшая придомовая территория, лучшая благоустроенная территория учреждения социальной сферы и лучшая благоустроенная территория коммерческого предприятия.

«Главными критериями оценки станут оригинальность, соответствие благоустроенной территории назначению и потребностям населения, сложность выполненных работ, санитарное содержание территории, а также озеленение. Будет приветствоваться наличие цветников, вазонов, разнообразие ассортимента цветов и древесно-кустарниковой растительности, цветовое решение цветочных композиций», – отметила главный специалист управления дорог и благоустройства Юлия Фатеева.

Прием заявок продлится до 31 августа 2018 года. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в управление дорог и благоустройства администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 20, кабинет 702. Или на электронный адрес: osk@vlc.ru, обязательно указав адрес организации и адрес месторасположения благоустроенной территории, а также приложив фотоматериалы (не менее 10 фотографий) и пояснительную записку с информацией о благоустроенной территории. Телефон для справок 2614-200.

Конкурсная комиссия рассмотрит представленные заявки, после чего проедет по всем территориям – участникам конкурса и оценит каждую по 10-балльной шкале, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

По результатам конкурса будут определены по три победителя в каждой номинации. Они получат призы и грамоты от администрации Владивостока, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами.

«Итоги конкурса поеду подводить лично, с удовольствием пожму руку тому, кто лучше всех благоустроит свою территорию на радость всем жителям города», – отметил Виталий Веркеенко.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса на лучший реализованный проект по благоустройству территории запланирована на октябрь.

Автор: Отдел новостей «В»