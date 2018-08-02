Продавцам сувениров подобрали место В столице Приморья определены места для аллеи мастеров и продажи сувениров, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Согласно разработанному специалистами администрации Владивостока проекту новой городской схемы нестационарных торговых объектов (НТО) для ремесленников и продавцов сувениров выделены места на одной из прогулочных аллей Спортивной Гавани. Это напротив ресторана «Супра» и рядом с амфитеатром, – рассказал начальник управления экономического развития города Александр Вициенко. – После утверждения схемы НТО здесь на аукцион будет выставлено семь торговых мест».

Таким образом, здесь можно будет на законных основаниях заниматься продажей изделий hand-made (бижутерии, брелоков, кукол, шкатулок и т.д.), а также туристических и подарочных сувениров (матрешек, значков, магнитов).

В розничной торговле удачное местоположение торговой точки является одним из главных условий прибыльной работы. Как отмечают сами предприниматели, «за сувенирами гоняться никто не будет, они и так во Владивостоке продаются на каждом шагу в магазинах». Для торговли туристическим ассортиментом следует выбирать площадки вблизи местных достопримечательностей. Данная аллея подходит под этот критерий – она расположена через дорогу от одной из любимых туристами улиц Адмирала Фокина и рядом с городской центральной набережной.

В настоящее время во время праздничных мероприятий аллея мастеров разворачивается на площадке над амфитеатром Спортивной Гавани.

Отметим, что по поручению главы города разработан проект новой схемы размещения НТО во Владивостоке, планируется, что он будет утвержден в августе 2018 года. В городскую схему войдут 1237 нестационарных торговых объектов.

Автор: Отдел новостей «В»