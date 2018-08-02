Borum прошелся по Всеволода Сибирцева и Народному проспекту Во Владивостоке установилась жаркая погода, и специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» нагоняют упущенное за дождливую половину лета.

Каждую ночь улицы города «одевают» в новые, яркие линии дорожной разметки. На сегодняшний день в приморской столице нанесено уже более 300 километров сплошных и разделительных линий и более 1,5 тысячи квадратных метров других элементов дорожной разметки.

Особое внимание бригады городского предприятия уделяют пешеходным переходам – только за июль обновили разметку на 87 оживленных участках. Так, за последние дни яркие полосы со светоотражающими элементами появились на Енисейской, Чапаева, Чкалова, Кирова, Магнитогорской и в поселке Трудовое.

Кроме того, во Владивостоке начали наносить разметку термопластиком. Этот материал отличает долговечность, но требуется строго соблюдать технологию нанесения такого состава. Специальная машина Borum нанесла около 5 километров сплошных линий, 6 километров пунктира и 348 квадратов зебры.

В первую очередь такая стойкая разметка появилась на улице Всеволода Сибирцева. Также Borum прошелся по Народному проспекту, 3-й Рабочей и другим улицам приморской столицы.

Всего с начала сезона на дорожную сеть Владивостока нанесли 317 зебр, это более 7,4 тысячи квадратных метров городских дорог. И для рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» – это главный приоритет на август, ведь скоро в школу.

Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки. Этот элемент безопасности дорожного движения способен более чем на 20 % уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить пропускную способность дорог.

«Задача-минимум – добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача-максимум – переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»