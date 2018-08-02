Китайские рыбаки ловили в наших водах рыбу фугу Пограничные корабли «Приморье» и «Шкипер Гек» задержали в Японском море в исключительной экономической зоне России четыре рыбопромысловых судна под флагом КНР, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-группе Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Задержанные суда были оснащены промысловым оборудованием, средствами связи и навигации. Документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, ни на одном из них не оказалось, говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, улов на всех судах составил более 34 тонн, в трюмах каждого иностранного судна пограничниками обнаружены замороженный кальмар, анчоус, рыба фуга.

Экипаж каждой шхуны – от 13 до 16 человек, все граждане Китая.

Иностранные шхуны доставлены в порт Находка для разбирательства.

Автор: Отдел новостей «В»