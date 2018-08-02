«Босэй-мару» включили в образовательную программу Исследовательское судно «Босэй-мару» Токайского университета (Япония) пришвартуется 10 августа во Владивостоке, точнее, в ДВФУ.

В ходе образовательного круиза 80 иностранных студентов и преподавателей посетят кампус вуза, прослушают лекции о сотрудничестве России и Японии, познакомятся с русской культурой и традициями.

Как сообщила пресс-служба ДВФУ, Дальневосточный и Токайский университеты развивают дружественные связи с 1989 года. Предстоящий визит исследовательского судна «Босэй-мару» во Владивосток станет уже пятым по счету. Но если раньше российская сторона лишь принимала японских гостей, то в этот раз вузы впервые проведут совместную образовательную программу.

«Босэй-мару» отправится с Хоккайдо 8 августа. Делегацию возглавит президент Токайского университета, почетный доктор ДВФУ Киеси Ямада. В пути студенты из университетов Токай, Хоккайдо, Ниигаты и Киндай пройдут курс русского языка для начинающих, прослушают лекции по градостроению в России и Японии, изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 10-11 августа занятия для иностранных студентов будут проводить преподаватели ДВФУ – в кампусе они прочитают лекции об экономическом сотрудничестве стран, познакомят гостей с русской культурой и традициями.

12 августа «Босэй-мару» покинет Владивосток. В обратный рейс вместе с японской группой отправятся 40 студентов ДВФУ и Сахалинского государственного университета. На борту участников также ждут лекции о международных отношениях и молодежный форум, по итогам которого студенты подготовят совместный проект по развитию российско-японских связей.

Автор: Отдел новостей «В»