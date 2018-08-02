Аэропорт «принял» леопардовую расцветку У международного аэропорта Владивосток появился собственный символ. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, им стал дальневосточный леопард по имени Хорс.

Международный аэропорт Владивосток уже давно сотрудничает с национальным парком «Земля леопарда». Например, устраивает тематические фотовыставки, посвященные пятнистым хищникам Приморья.

В июле 2014 года сотрудники аэропорта получили право дать имя одной из самых редких кошек планеты – дальневосточному леопарду. Редкий зверь был назван Хорсом в честь славянского бога солнца.

В древнерусской языческой мифологии Хорс – это бог солнечного, желтого света.

По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса, где дальневосточный леопард по имени Хорс будет изображен грациозно лежащим на скале.

Автор: Отдел новостей «В»