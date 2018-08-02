За полгода – пять грабежей и разбой С начала года сотрудники вневедомственной охраны Приморья задержали 2629 подозреваемых в совершении правонарушений, а также 557 лиц, находящихся в розыске, сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

В ведомстве прошло совещание, на котором были подведены итоги работы за первые шесть месяцев этого года. Его подразделения охраняют свыше 4 тысяч объектов, более 11 тысяч квартир и около 5 тысяч других мест хранения имущества граждан. Ежесуточно на службу в городах и районах края заступают 47 дневных и 50 ночных групп задержания.

С начала года наряды вневедомственной охраны 1722 раза выезжали по сигналам «Тревога», связанным с нарушением общественного порядка на охраняемых объектах и квартирах. Выявлено 142 преступления, в том числе 16 краж, 5 грабежей, разбой, 86 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

На совещании помимо итогов деятельности учреждения были рассмотрены результаты технического перевооружения подразделений вневедомственной охраны, вопросы антитеррористической защищенности объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии России.

Автор: Отдел новостей «В»