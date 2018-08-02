Израиль, Франция, Россия – вот вам и жюри До сих пор неизвестен состав основного жюри Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который в этом году пройдет намного позже обычного: не в начале осени, а с 21 по 27 сентября.

Однако пресс-служба Pacific Meridian уже назвала имена тех, кто будет вручать призы FIPRESCI на кинофестивале.

Напомним, что в течение нескольких лет параллельно основному жюри в рамках «Меридианов Тихого» работают две команды профессионалов, которые оценивают фильмы конкурсной и внеконкурсной программ. Это жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI и организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC.

В этом году в состав жюри FIPRESCI вошли: Мартин Теруан (Франция), президент, художественный руководитель и соучредитель Международного фестиваля азиатского кино в Везуле; Нахум Мошиах (Израиль), кинокритик и писатель; Нина Спутницкая (Россия), киновед и кинокритик.

FIPRESCI – одна из самых влиятельных организаций в мире, объединяет национальные гильдии кинокритиков и журналистов, освещающих процессы современной киноиндустрии. Жюри FIPRESCI вручает призы на более чем 80 кинофестивалях по всему миру.

Автор: Отдел новостей «В»