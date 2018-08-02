Урожай с приморских полей убирают более 700 комбайнов Аграрии Приморья приступили к массовой уборке с полей овощей, а также пшеницы, ячменя и овса. На полях работают более 700 комбайнов, сообщили в пресс-службе мэрии.

– На сегодня убрано почти 960 гектаров ранних зерновых, намолочено 300 тонн пшеницы, более 1800 тонн ячменя и 180 тонн овса, – уточнили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Также с полей собрано 930 тонн озимых культур. Урожайность составила 32 центнера с гектара, при средней – 25, добавили специалисты.

Крестьяне также собрали более 2700 тонн овощей и начали заготовку кормов.

Автор: Отдел новостей «В»