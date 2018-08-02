В пик сезона добавили рейсов на Москву Еще одна авиакомпания готова к выполнению полетов из Владивостока в Москву и обратно. Рейс Кневичи – Домодедово на воздушном судне Boeing 777 открывает авиакомпания «ИрАэро», сообщили в пресс-службе края.

Полеты по маршруту Владивосток – Москва «ИрАэро» будет выполнять с 10 августа по 15 сентября. Рейс беспосадочный, уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В качестве бонуса авиакомпания «ИрАэро» предлагает пассажирам нового авиарейса увеличенную норму бесплатного провоза багажа», – добавили в авиакомпании.

Авиарейсы из московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться по понедельникам и пятницам в 21.55 с прилетом во Владивосток на следующие сутки в 14.35, а из Владивостока в Москву – по вторникам и субботам в 16.15 с прилетом в Домодедово в 18.00.

Кроме московского направления авиакомпания «ИрАэро» выполняет из Владивостока авиарейсы в Иркутск, Читу и Улан-Удэ.

Напомним: сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».

Автор: Отдел новостей «В»