Работы по замене люков ведутся во всех районах города С начала года на улицах краевого центра установлено около 200 новых люков и решеток дождеприемных камер, сообщили в пресс-службе мэрии. Эта трудоемкая работа ведется специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Работы проводятся в основном в ночное время. Это связано с большим трафиком движения автотранспорта в местах проведения ремонтных работ. Для установки одного люка специалистам требуется полностью демонтировать крышку колодца вместе с бетонным основанием, установить новую монолитную конструкцию и восстановить асфальтобетонное покрытие, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Работы по замене люков и решеток инженерных сетей ведутся и в рамках ремонта дорог. Так, на улице Тухачевского, 50–52 подрядная организация, выполняя ремонт внутриквартального проезда, восстановила четыре смотровых колодца дождеприемников и перепускную трубу. Дальнейшим содержанием системы ливневой канализации на этом участке займется управляющая компания, обслуживающая дома.

Одно из самых важных направлений работы – очистка системы от иловых отложений, наносов грунта и мусора. Своевременная прочистка ливневок позволяет избежать подтоплений дорог в период ливней. Только за последнее время специалисты прочистили перепускные трубы на улице Карьерной, ливневые коллекторы на улицах Спортивной, Луцкого, Амурской, Карла Жигура, дождеприемные лотки на улице Выселковой.

Автор: Отдел новостей «В»