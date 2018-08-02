Железная дорога устроит концерт
Большой концерт подарят завтра, 3 августа, всем жителям Владивостока приморские железнодорожники.
Сегодня, 2 августа, по всей стране отмечается День железнодорожника, а основные торжественные мероприятия, как сообщила пресс-служба ДВЖД, состоятся в пятницу.
В этот день на станции Угольной откроют памятный знак, а в 15 часов у ДКЖД начнется серия праздничных мероприятий, в числе которых концертная программа, музейно-историческая экспозиция ДВЖД, награждение работников железнодорожного транспорта. Вход на концерт свободный.
Автор: Отдел новостей «В»