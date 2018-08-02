Древние акулы отложили яйца Зебровидная бычья акула отложила яйца в Приморском океанариуме, и это уникальное событие – первый в мире случай разведения акул данного вида в неволе.

Как сообщила пресс-служба океанариума, зебровидные бычьи акулы живут на земле около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились. От всех современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими.

– Для акул были созданы практически идеальные условия, благодаря этому нам удалось добиться результата, – пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов. – Пять зебровидных акул появились у нас в июне 2016 года. В октябре того же года мы отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания, в течение программы разведения она удвоила свой вес. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулам хорошо.

Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую. Наша акула отложила четыре яйца, но мы ждем появления еще четырех, – рассказал Михаил Стрельцов. – Мы сняли весь процесс яйцерождения: сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает. В природе акулы обычно откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только здесь.

После нереста до появления на свет акуленка яйцо будет развиваться еще от семи месяцев до года.

– Мы нашли в литературе только один зафиксированный факт размножения акул этого рода, но другого вида. Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе, – уточнил Михаил Стрельцов. – Этот вид мало изучен, и с научной точки зрения разведение этих древних акул представляет огромный интерес.

Автор: Отдел новостей «В»