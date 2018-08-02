Приморский павильон заманит сыром Экобар, пляжный домик и аквариум с трепангом включат в павильон Приморья на «Улице Дальнего Востока», сообщила пресс-служба края.

Монтаж павильона в самом разгаре, работы планируется завершить к 5 сентября. Основная тема павильона – «Создавая в Приморье». 14–16 сентября посетить выставку сможет любой желающий.

Гости павильона смогут ознакомиться с уже существующими в крае производствами, а также с перспективными проектами в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры.

Кроме того, в этом году Приморье отмечает 80-летний юбилей, а значит, символика края, морские атрибуты найдут отражение во внешнем виде павильона, объектах экспозиции, в ассортименте сувенирной продукции.

Выставочное пространство будет включать открытые площадки и выставочную зону. На открытой площадке смонтируют деревянные подиумы, на которых разместится тематическая морская экспозиция. Один из ее элементов – современный катер. Рядом с ним установят жилой модуль. Эти объекты станут частью фотозоны «Пляжный домик» для посетителей, отражающей курортную сферу экономики приморского региона.

На площадке края планируется установка экобара с продукцией от приморских производителей, лавочек для отдыха. В еще одном павильоне с помощью цифровых технологий на карте Приморского края будут представлены перспективные инвестиционные проекты. Гости выставки смогут увидеть и смонтированный ролик из 3D-панорам природных и туристических объектов.

В зоне «Море» будет создан эффект погружения на морское дно – на стенах вывесят экраны с проектами современных судов, подсвеченные макеты, аквариум с морскими гидробионтами.

В приморском павильоне для гостей несколько раз в день будут проводиться дегустации продукции от производителей края: сыров, шоколада, мороженого.

Автор: Отдел новостей «В»