Экологи обещают экскурсии на остров Папенберга А горожане призывают не строить там шашлычки и убирать за собой мусор

Напомним, что на минувшей неделе общественность была взбудоражена сообщениями о том, что на острове, который стал одним из излюбленных мест горожан, в том числе и SUP-серферов, началась сомнительная стройка. Незамедлительно на место для проверки выехали представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции. Как выяснилось, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам ее руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга создается экологическая тропа. Соглашение об этом было заключено с собственником территории – Владивостокским лесничеством Минобороны России. Согласно подписанному документу, «Флора» будет заниматься здесь санитарной уборкой, благоустройством и организацией отдыха граждан.

Для контроля за проводимыми работами и соблюдением всех норм и требований законодательства администрация Владивостока осуществляет регулярные рейды. Так, 31 июля специалисты вновь вышли на проверку. Рабочие здесь уже завершают строительство лестницы, которая ведет на самую вершину острова, откуда открывается красивый вид на море и Русский остров.

Как рассказал руководитель экологической компании, строительство лестницы, лежаки и столик с лавочками для отдыхающих – это только первый этап проекта.

– Первое, с чем мы столкнулись, – это горы мусора, до сих пор вывозим его и наводим на острове порядок. Мы – общественная организация, и поэтому все средства, которые зарабатываем, вкладываем в развитие новых экологических маршрутов в Приморье. В планах – организовать экскурсии на Папенберга и проводить какие-то интересные мероприятия, – уверил Константин Макаров.

Отдыхающие положительно оценили инициативу общественной организации. Несмотря на рабочий день, на острове около десяти отдыхающих – две любительницы SUP-серфинга, пара семей и несколько человек, которые приплыли на остров, чтобы понырять.

«Остров Папенберга я открыл для себя только в этом году. Мне здесь очень нравится – тихо, спокойно, нет машин, да и не так много людей здесь отдыхают», – поделился впечатления житель Владивостока Сергей.

На вопрос, как он лично относится к строительству на острове, ответил, что положительно оценивает вопросы благоустройства.

«Главное, чтобы шашлычки не строили и мусор убирали, которые за собой многие отдыхающие не вывозят, а бросают прямо на острове», – добавил Сергей.

Другой отдыхающий оказался гостем приморской столицы. Он отметил, что Владивосток ему очень понравился, а отдых на его островах ни с чем не сравнить.

«У вас тут очень красиво. Буду теперь всегда сюда приезжать», – поделился впечатлениями Александр, житель Санкт-Петербурга.

Представители общественной организации «Флора» заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок – вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. Кроме этого, арендатор сейчас решает вопрос об организации на острове туалета, переговоры ведутся с обслуживающими организациями.

Автор: Евгений СИДОРОВ