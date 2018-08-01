Расправьте плечи, вы же самурай! И тогда вам поверит не только Станиславский, но и притязательные японцы

Слово «кабуки» в японском языке составляют три иероглифа. Первый означает «песни», второй – «танцы», третий – «мастерство». И вот когда все это соединяется, возникает удивительный, уникальный театр, который включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Это глубоко японское искусство не так часто можно увидеть за пределами Страны восходящего солнца. И тем ценнее тот факт, что в наш город в рамках перекрестного Года Японии в России и России в Японии с гастролями приехал один из лучших представителей жанра – театр кабуки школы Садандзи.

Однажды 90 лет спустя

Как рассказали на встрече с журналистами представители генконсульства Японии во Владивостоке, 90 лет назад труппа этого театра уже приезжала с гастролями в нашу страну, тогда СССР. А началась их поездка в далеком 1928-м в нашем городе.

– Владивосток всегда был для японцев воротами в Европу, – подчеркнул генеральный консул Японии Тацухико Касаи. – Как в начале прошлого века можно было попасть из Японии в Европу? Существовал путь по морю, он занимал месяц. А с 1912-го по 1940 год работала международная линия: путешественник отправлялся на поезде с вокзала Симбаси (Токио), на вокзале Канэгасаки (Цуруга) садился на пароход, направлявшийся во Владивосток, и оттуда, пересев на поезд, по Транссибирской магистрали доезжал до Европы. Благодаря этому маршруту, соединившему многие страны и многие культуры, стало возможным добраться из Токио до Парижа всего за 17 дней.

Именно так на гастроли в Москву и Ленинград отправилась труппа театра кабуки. 16 июля 1928 года артистов торжественно приветствовали в гостинце «Версаль», но представлений во Владивостоке театр не дал. Через 90 лет эту оплошность ведущего актера труппы того времени Итикавы Садандзи Второго исправил его внук, Итикава Садандзи Четвертый, тоже ведущий актер.

– Я не могу помнить тех гастролей, – сказал он, – но в нашем театре передаются истории о том, что в Москве к деду приходил Сергей Эйзенштейн и спрашивал, не мог бы он сняться в его новом фильме. А еще была встреча со Станиславским, которая оставила творческий след. И Садандзи, и Станиславский после этой встречи стали активно применять новые театральные техники, что оказало влияние на театр кабуки и жанр сингэки (пьесы о современности) и способствовало дальнейшему развитию русского драматического театра. Но, вообще, я не теоретик, я артист, поэтому не люблю много говорить о своем театре, лучше покажу вам, что такое кабуки.

Как мужчине изобразить принцессу

Во Владивосток Итикава Садандзи Четвертый привез спектакль (собственно говоря, как и все представления кабуки, это не столько спектакль, сколько синтез песни и танца) «Журавль и черепаха». Как с улыбкой пояснил артист, выбрал для показа этот сюжет, потому что он длится всего пять минут.

Другой актер театра, Итикава Цутаносукэ Третий, показал зрителям женский танец и процесс наложения сложнейшего грима для таких ролей. Да, в театре кабуки все роли играют мужчины, и господин Цутаносукэ как раз специализируется «на женщинах».

Также он дал мастер-класс для студентов театрального факультета института искусств и актеров театра молодежи. Ребята старательно повторяли за мастером незнакомые элементы. Как ходит самурай? Руки и плечи солидно расправлены, спина прямая, походка самоуверенная. А вот идет обычная женщина: руки прижаты к туловищу, плечи покатые, шажки мелкие, семенящие и носками вовнутрь. А вот принцесса: выступает, словно пава, и… обязательно прячет руки в длинных рукавах кимоно… По словам артиста, у приморских коллег получилось весьма неплохо.

Вместе с опытными мастерами свое искусство демонстрировала детская труппа театра кабуки из города Огано. Они показали спектакль «История братьев Сога – встреча во дворце самурая Кудо» (он шел с субтитрами на русском).

Театр кабуки, как и многое в Японии, дело династическое и во многом весьма консервативное. Недаром многие актеры носят эту приставку к имени: Четвертый, Третий. Родился в семье актера театра кабуки мальчик – почти наверняка он продолжит семейное дело.

– Впрочем, в Японии несколько школ кабуки, и в каждой свои взгляды на преемственность, – заметил Цутаносукэ-сан. – Есть семьи, в которых у мальчиков действительно нет выбора, их с младых ногтей готовят только к одному: продолжать династию, быть актером кабуки. Но есть и такие семьи, где к этому вопросу относятся спокойнее и демократичнее. У их сыновей может быть выбор, кем стать.

Передавайте дружбу по наследству

А вот любопытно, может ли стать актером театра кабуки неяпонец?

– Есть пример: актер театра женился на француженке, у них родился сын. Этот мальчик с трех лет играет на сцене, и думаю, что его жизнь навеки связана с кабуки, – рассказал Садандзи-сан. – Если же говорить о шансах иностранцев… Знаете, это может быть очень интересно! Сейчас в Японии очередной пик популярности театра кабуки, и мы стараемся быть по возможности на волне новых веяний, не оставаться косными и чересчур консервативными. Например, у нас есть спектакль по популярному аниме One Piece («Большой куш»). Так вот, поскольку сегодня японцы много смотрят кабуки, то на спектакли с участием иностранца, уверен, они валом повалят. Так что если у кого-то всерьез появилось желание, ну что ж… Попробуйте!

Правда, Садандзи-сан чуть слукавил: учиться искусству кабуки нужно с младых ногтей. Но кто знает, может, после нынешних гастролей и правда кто-то из владивостокцев захочет покорить именно эти подмостки? Ведь на все спектакли театра в нашем городе был аншлаг!

А основная цель гастролей, как сказал генконсул Тацухико Касаи, – это дружеское общение между взрослыми и особенно детьми, которые будут заниматься развитием японо-российских связей и передадут их следующим поколениям. По наследству.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ