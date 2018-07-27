На лекции расскажут про новый пейзаж Петербургский фотограф, финалист премии в области современного искусства Кандинского в номинации «Молодой художник», призер фотоконкурса «Серебряная камера» Анастасия Цайдер прочтет лекцию в ЦСИ «Заря».

Лекция на тему «Новый пейзаж» состоится 28 июля. Речь на ней, как сообщили организаторы, пойдет о понятии «новый пейзаж» и современной российской пейзажной фотографии. Также Анастасия Цайдер поделится подробностями своей работы во Владивостоке и, в частности, расскажет о проекте «Аркадия», который продолжает ее исследование на тему городского пейзажа. В этой серии, посвященной пасторальной мифологической стране, фотограф обращается к локальной урбанистике, вступившей в симбиоз с городской растительностью. Объект исследования проекта – территории пост-советского пространства, некогда подчиненные плановой застройке городов, а ныне освоенные и покоренные зеленью.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»