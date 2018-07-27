Шубы без КИЗов вывели из оборота 109 норковых изделий (шуб, жилетов) стоимостью более 10 млн рублей изъяли из розничной продажи сотрудники Владивостокской таможни. На всех меховых изделиях отсутствовала предусмотренная законом маркировка, сообщили в отделении по связям с общественностью ДВТУ.

Напомним, что на территории государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия, маркировка меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) обязательна для всех участников оборота товаров. Это касается производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

При проверке выяснилось, что на большинстве меховых изделий, находящихся в торговом павильоне, имелись КИЗы, свидетельствующие о том, что меховые изделия были получены от физических лиц, при этом отсутствовали обязательные комиссионные ярлыки.

Часть изделий вообще не имело КИЗов. На других при считывании появлялась информация: «Выведен из оборота путем списания». Это значит, что изделия были недействительными. Кроме того, почти на всех товарах имелась маркировка, в которой отсутствовала информация об импортере, об индивидуальном предпринимателе, о дате изготовления.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Санкция за такое нарушение предусматривает штраф с конфискацией товаров.

Автор: Отдел новостей «В»