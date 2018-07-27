Биотуалет для необитаемого острова Законность строительства, затеянного экологами на Папенберга, проверяет полиция

Представители административно-территориального управления Фрунзенского района Владивостока и полиции провели совместную проверку сообщения о начавшихся строительных работах на острове Папенберга в бухте Новик, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рейд был оперативно организован сразу после поступления соответствующей информации от горожан, добавил руководитель АТУ Николай Сурнев.

– Земля принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, поэтому все вопросы благоустройства или какого-либо строительства полностью согласовываются с собственником. Тем не менее мы вместе с полицией выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто и чем занимается на острове, – отметил он.

Как выяснилось в ходе проверки, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам ее руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга решили создать экологическую тропу.

– Наша организация занимается экологическими акциями и создает маршруты для развития экотуризма в Приморье. Сейчас на Папенберга ведутся строительные работы. Здесь будет создана экологическая тропа с лестницей на видовую площадку и лавочками для отдыха. Также решается вопрос установки биотуалетов, – пояснил руководитель организации.

Представители общественной организации заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок – вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. На момент проверки документов, подтверждающих право проведения строительных работ на этой территории, арендатор предоставить не смог, поэтому выяснением всех обстоятельств сейчас занимается полиция.

Автор: Отдел новостей «В»