О гневе морском – на Морском салоне «Великолепно в гневе и покое» – так называется лекция старшего научного сотрудника Приморской картинной галереи Ольги Батиевской, которую она прочтет сегодня и завтра, 28 июля, в рамках культурной программы Морского салона.

Ольга Алексеевна расскажет о том, каким разным предстает море на подлинных полотнах великих маринистов XIX столетия И. К. Айвазовского, Л. Ф. Лагорио, Р. Г. Судковского и других, ответит на вопросы зрителей, сообщила пресс-служба галереи. Также во время лекции у посетителей будет уникальная возможность увидеть эти произведения, поступившие во Владивосток в прошлом веке из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и других столичных музеев.

Автор: Отдел новостей «В»