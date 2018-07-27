Уважаемые военные моряки-тихоокеанцы и ветераны Военно-морского флота! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Военно-морского флота Российской Федерации!

Для жителей приморской столицы День Военно-морского флота России – один из самых значимых праздников. С Тихоокеанским флотом связаны героическая история Владивостока, судьбы нескольких поколений горожан. Это праздник сильных, мужественных людей, которые искренне любят свой город, свою страну, надежно защищают ее границы.

Военно-морской флот является одним из самых мощных и боеспособных в мире, символом национальной гордости и славы нашего государства. Присвоение Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» стало признанием того огромного вклада, который внесли герои-тихоокеанцы в защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Но и сегодня молодое поколение военных моряков достойно продолжает нести вахту, принятую от отцов и дедов, приумножая славу и сохраняя традиции военного флота страны.

Уважаемые воины-тихоокеанцы! Своим каждодневным ратным трудом вы укрепляете авторитет нашего государства, делаете все, чтобы Россия оставалась великой морской державой!

Мы по праву гордимся нашими военными моряками, которые отважно решают поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности Отечества.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, успешной службы, благополучия, мирного неба над головой! Пусть из дальних походов вас всегда ждут родные и близкие! Спокойного моря и успешных походов!

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока