Владивостоку вернули статус главной базы ТОФ Вслед за штабом передислоцируются и сами корабли

Напомним: с середины прошлого века основные надводные силы Тихоокеанского флота перебазировались из приморской столицы в залив Стрелок. От причальных стенок города ушли разом около 50 кораблей и покинули краевой центр сотни семей военных моряков.

Между тем, как стало известно корреспонденту «В», накануне по приказу главкома ВМФ адмирала Владимира Королева и указанию начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова из Фокино во Владивосток переведен штаб Приморской флотилии ТОФ. Командование и службы управления морского оперативно-стратегического объединения теперь базируются на улице Героев-тихоокеанцев (район Улисса).

Офицеры и мичманы не скрывали своего удовлетворения. Одно дело жить в периферийном городке и совсем другое – в крупнейшем городе Дальнего Востока.

Основные силы флотилии на протяжении всей ее 39-летней истории всегда были сосредоточены в бухтах Стрелок, Золотой Рог и Улисс, тогда как штаб все время находился в Фокино. Адмиралам и офицерам приходилось разрываться между пунктами дислокации основных сил, а также по несколько раз в неделю ездить во Владивосток для участия в совещаниях в штабе ТОФ.

Теперь штаб Приморской флотилии находится в непосредственной близости от учебного отряда подготовки специалистов для кораблей подводного и надводного плавания, а также ряда боевых соединений.

Корреспондент «В» попросил председателя комитета ветеранов вооруженных сил в Фокино, члена Российского военно-исторического общества капитана 1-го ранга в отставке Вячеслава Островского рассказать об историческом пути и боевой службе флотилии.

– Летом 1979 года по решению руководства Советского Союза и Министерства обороны СССР была создана Приморская флотилия разнородных сил ТОФ (ПрФлРС). Причины крылись в геополитической стратегии государства и выходе самого современного на тот момент флота на океанские просторы.

Ее основой стала военно-морская база Стрелок, а для усиления передали корабли, базирующиеся во Владивостоке. Первоначально в состав ПрФлРС включили бригады подводных лодок, тральщиков, ракетных катеров, противолодочных кораблей, охраны водного района, строящихся и ремонтирующихся кораблей, кораблей резерва, отдельные береговые ракетные и артиллерийские полки, а также части тыла, вооружения и судоремонта, морской инженерной службы, гидрографической службы, боеприпасов и вооружения. Особенностью стало то, что в оперативное подчинение командованию ПрФлРС передали противолодочный вертолетный полк, ранее подчинявшийся командованию авиации флота. До этого авиаполки никогда не подчинялись корабельным адмиралам.

Корабли недавно созданной Приморской флотилии постоянно несли боевую службу в Индийском океане, Корейском проливе, Охотском, Японском и Восточно-Китайском морях. Офицеры и мичманы уже с 1984 года оказывали помощь вьетнамским морякам в восстановлении технической готовности кораблей, делились опытом эксплуатации оружия и технических средств.

В 1986 году личный состав морского транспорта «Запал», входившего в состав ПрФлРС, находился на боевой службе в Индийском океане. Моряки, проявив мужество и героизм, под непрекращающимся артиллерийским обстрелом вывезли из йеменского порта Аден в безопасное место свыше 1500 советских и более 3000 иностранных граждан.

Во время ирако-иранской войны в Персидском заливе с 1987 по 1990 год корабли Приморской флотилии без потерь и повреждений осуществляли проводку торговых судов. Несли боевую службу в восточном Средиземноморье в разгар сирийского кризиса, за что крейсер «Варяг» и несколько членов экипажа были награждены государственными наградами.

Корабли Приморской флотилии и сейчас занимаются поддержанием военно-политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет укрепления сотрудничества с флотами зарубежных государств, демонстрацией Андреевского флага на всех широтах Мирового океана, во многих портах иностранных государств. Традиционными и регулярными стали совместные учения с ВМС Индии, Китая, Республики Корея и Японии, на которых отрабатываются элементы совместного плавания, оказание помощи терпящим бедствие, обеспечение безопасности мореплавания гражданских судов.

Ежегодно корабли флотилии совершают официальные визиты и деловые заходы в десятки иностранных портов. Только за последнее десятилетие они побывали в США, Японии, Индии, КНР, Вьетнаме, Йемене, Индонезии, Джибути, Бахрейне, Омане, Малайзии, Шри-Ланке, Саудовской Аравии и в других странах. В свою очередь, во Владивостоке флотилия гостеприимно принимает корабли и экипажи иностранных государств.

После включения в 2008 году России в активную деятельность по борьбе с пиратством непосредственно в районе Африканского Рога и Аденского залива неоднократно успешно выполнялись задачи по защите торгового флота от нападения сомалийских бандитов.

В разные годы ударной флотилией Тихоокеанского флота командовали вице-адмиралы Василий Тихонов (погиб в авиакатастрофе под Ленинградом), Николай Рябинский, Николай Легкий, Анатолий Олейник, Владимир Куроедов (в последующем главнокомандующий ВМФ, адмирал флота), Виктор Федоров (позднее командующий ТОФ, адмирал), Евгений Литвиненко, Михаил Абрамов (ставший заместителем главкома ВМФ, адмирал), Виктор Чирков (в последующем главнокомандующий ВМФ, адмирал) и многие другие военачальники.

Сейчас ею командует контр-адмирал Сергей Жуга.

Справка «В»

Приморская флотилия разнородных сил ТОФ считается одним из сильнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Флагманским кораблем является гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Сейчас в ее состав входят 36-я дивизия и 165-я бригада надводных кораблей, 44-я бригада противолодочных кораблей, 100-я бригада десантных кораблей, 19-я бригада подводных лодок, 31-я бригада судов обеспечения, 72-я отдельная бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей, гвардейский дивизион ракетных катеров, дивизион кораблей охраны водного района, отдельный дивизион разведывательных кораблей. «На земле» базируются 703-й центр материально-технического обеспечения, 72-й отдельный береговой ракетный полк, 474-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы, ряд других частей и соединений.

Автор: Николай КУТЕНКИХ