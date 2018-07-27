В Золотом Роге собрали около тысячи литров мазута Разлив нефтепродуктов площадью около 600 кв. метров обнаружен в акватории порта Владивосток, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на федеральное учреждение «Морская спасательная служба».

Загрязнение зафиксировано в районе причалов № 4 и № 5 Владивостокского морского торгового порта.

Отмечается, что пятно находится между причальной стенкой и судами CMB giulia, Asia emeraldiv и Hansung. Загрязнение акватории ликвидируют специалисты Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба», задействовано также аварийно-спасательное подразделение со специализированным оборудованием.

Собрано около 750 литров обводненного мазута. Надзорные органы пытаются установить виновника случившегося.

Автор: Отдел новостей «В»