Зойкины апартаменты Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Больших премьер, ввиду того что прошлая неделя была полна долгоиграющими хитами, на этой не ожидается, но каждая новинка по-своему привлекательна.

На большие экраны выходит финансовый триллер «Клуб миллиардеров», ужастик «Паранормальное», отечественная комедия «Килиманджара», фантастическая мелодрама «Зои», черная комедия «Офисный беспредел» и драма «Это черствое сердце»

«Килиманджара» (16+)

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно: найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

«Клуб миллиардеров» (18+)

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем смертельной.

«Паранормальное» (16+)

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

«Зои» (16+)

Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…

«Офисный беспредел» (18+)

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта – подчиненные стали гиперагрессивными. И лишь один раздолбай, как обычно, опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел.

«Это черствое сердце» (16+)

Единственное занятие Ленни – бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти все свое время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца, и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ