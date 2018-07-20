Выступят все, кто хотел Гала-концерт городского творческого фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится во Владивостоке 3 августа.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, более 50 исполнителей приняли участие в отборочном туре фестиваля, носящего имя легендарного барда и актера. Участники, подавшие заявки на конкурс, представили свои композиции, связанные с творчеством великого артиста и поэта. По результатам работы отборочной комиссии все они получили возможность выступить в дальнейших этапах конкурса.

Подать заявки на участие в фестивале могли все желающие – как профессионалы, так и любители, отметили в администрации города. В итоге в отборочном туре звучали стихи Высоцкого, вокальные композиции в сольном исполнении, в исполнении дуэтов и ансамблей. Среди конкурсантов – люди самого разного возраста и профессий.

Теперь в преддверии гала-концерта с участниками будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, хореографии, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа.

Напомним: фестиваль «Парус» организован администрацией Владивостока и традиционно проходит в три этапа. Отборочный – открытое прослушивание участников, подавших заявки. Следующий этап – подготовительный (подготовка исполнителей и всего фестивального шоу). Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом, где будут определены лауреаты и обладатель гран-при.

Автор: Отдел новостей «В»