Новгородские песни на приморской земле «Гений места. Романсы композиторов земли Новгородской» – так называется концерт, который состоится в Приморской картинной галерее 21 июля. В залах галереи будет петь Любовь Макуха (сопрано) – солистка Новгородской филармонии имени Аренского, магистр искусств, лауреат международных конкурсов.

Певица активно концертирует в России и за рубежом, ее репертуар насчитывает более ста произведений от эпохи барокко до современных композиторов.

На концерте прозвучат произведения знаменитых композиторов, родившихся в Новгородской области: Римского-Корсакова, Рахманинова.

Автор: Отдел новостей «В»