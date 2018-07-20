Что мы вдруг увидели… Краеведческий конкурс «Мы – приморцы» газета «Владивосток» проводит совместно с Приморской краевой библиотекой имени Горького. Мы уже знакомили читателей с обзором работ, пришедших от взрослых читателей. А сегодня расскажем, какие письма пришли от юных жителей Приморья.

– Очень приятно, что одна из номинаций была семейной, – говорит Наталья Полянская, сотрудник Приморской краевой детской библиотеки. – Родителям предлагалось вместе с ребенком совершить прогулку (путешествие) по своей улице, поселку, селу, городу, по их окрестностям и рассказать, что они увидели, в форме путевых заметок (рассказ с фотографиями) или видеоролика. Номинация так и называлась – «Что мы вдруг увидели». Но на нее поступило всего 18 работ. Оказалось, открыть для себя новое в хорошо знакомом месте – задача не из простых.

Тем ценнее и трогательнее пришедшие к нам детские рассказы и ролики об их поселках и городах. Например, мемориал в городском парке, мимо которого юный житель Дальнереченска Матвей Кутазов ходит каждый день, вдохновил его на рассказ о подвиге героев-даманцев. Он написал: «Я живу в городе Дальнереченске и в таком его районе, где на каждом шагу можно увидеть его историю и историю событий, ставших известными и важными в истории не только города, но и всей страны. И эти события стали для меня настоящим открытием».

Коллектив Центральной детской библиотеки МАУ «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» из Кавалерово снял ролик об истории своего поселка и знаменитых земляках. Дети-ведущие, расспросив библиотекарей и музейного работника, узнали о месте, в котором живут.

Денис Давыдовский из села Киевка Лазовского района решил рассказать о любимом месте – базе отдыха «Бухта Петрова». Вместе с папой он поехал туда зимой и, прогуливаясь по окрестностям, увидел на снегу и сфотографировал след тигра.

Альбина Столярова и Елена Тимахина вместе со своими детьми сняли ролик о родном селе. Юля и Матвей провели настоящую видеоэкскурсию по улицам любимой Суражевки. Детский сад, школа, библиотека, часовня, Дом культуры «Дубрава», почта, больница, аптека, пруд с лотосами, овощная опытная станция, тепличный комбинат, комплекс научно-производственных лабораторий, ферма и молокозавод, угольный разрез – ничто не осталось без внимания юных экскурсоводов.

Аревик Амбарцумян из села Лугового Спасского района сфотографировала и описала один из приморских зимних дней: «Не успеешь обернуться, а лес уже совсем черный на фоне синего снежного ковра. Спокойной ночи, тихий и приветливый зимний пейзаж, покрытый прекрасным зимним покрывалом. Мы еще увидимся!»

Пожалуй, самая необычная работа пришла на конкурс от воспитанников отделения социальной реабилитации арсеньевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка». Под руководством Ирины Юровской дети и подростки, вооружившись фотоаппаратом, вышли на прогулку и запечатлели приближающуюся весну. В объектив попали промоина в снегу, пробивающаяся первая трава, распустившаяся верба, упавшие еловые шишки и многое другое. Фотографии с прогулки ребята подписали и разместили в стенгазете. Кроме того, на основе этих снимков смонтировали ролик.

Работы в номинации получились очень разные, но всех их объединяет любовь к малой родине, к родному Приморью.

Автор: Отдел новостей «В»