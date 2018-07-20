Живописная речь Алексея Плешивцева, одержимого поиском машины времени Персональная выставка известного приморского художника Алексея Плешивцева открылась в залах Приморского отделения Союза художников России.

– Алексей Плешивцев принадлежит к поколению живописцев, пришедших в искусство в начале 70-х годов прошлого столетия, – говорит куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – В Приморском крае это период развития многогранного и многожанрового изобразительного искусства. 1970-80-е – ранний период творчества Алексея Плешивцева, время художественных проб и создания большого запаса впечатлений на будущее. В 1974 году Алексей Иванович стал членом известной Шикотанской творческой группы художников Приморья и Москвы.

Художник создает на удивление крепкие, отточенные и завершенные произведения. В его работах нет натурной рыхлости, цветовой и композиционной случайности. Эмоциональное переживание красоты дальневосточной природы уравновешено здесь личными представлениями художника о том, что есть Курилы и БАМ, где он был и писал. Натурные впечатления сразу перерабатывались в его сознании, освобождаясь от ненужных подробностей.

В постсоветский период Плешивцев проявил серьезный интерес к различным течениям модернистского и постмодернистского искусства, к экспериментальному познанию многочисленных возможностей формы и цвета. Сегодня это мастер своеобразного письма с хорошо поставленной живописной речью, художник-философ, одержимый поисками машины времени – связи утраченного исторического прошлого человечества с современностью. В большинстве его ассоциативно-философских и, как правило, символических произведений речь идет о вечных, корневых вопросах бытия.

Автор: Отдел новостей «В»