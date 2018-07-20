На Шаморе еще раз проверят качество воды. В присутствии мэра Глава Владивостока начал объезд муниципальных пляжей

В прошедший вторник мэр посетил ряд прибрежных территорий, в том числе пляж Аякс на острове Русском и бухту Лазурную. В отношении последней принято решение еще раз проверить качество воды, сообщает пресс-служба мэрии.

На побережье бухты Лазурной, больше известной у горожан и туристов как Шамора, сегодня работает один пляж, находящийся в муниципальной собственности. Его арендатором вот уже 22 года является ООО «ЛОТС». Площадь пляжа составляет почти 42 тысячи квадратных метров. Срок аренды – до 2061 года, арендная плата – 283 тысячи рублей в год. Работают ресторан, торговый центр, домики отдыха, вышка спасателей, медпункт. Ежедневно проходит уборка побережья и организован вывоз мусора, дно в прибрежной полосе регулярно чистят водолазы.

«Туристы довольны, но не забывайте про налоги»

«Красиво у вас, все сделано с умом», – похвалил арендатора Виталий Веркеенко.

«Проблема только одна – вода, которую Роспотребнадзор признал непригодной для купания, – посетовала генеральный директор компании Людмила Слепцова. – Очередные пробы были взяты сегодня утром. Однако не из бухты, а из небольшой речки, которая в нее впадает. Опасаемся, что пробы опять будут отрицательными. И мы сами, как и наши отдыхающие, очень хотим понять: можно здесь купаться или нет? Ведь речка – одно, а бухта – совсем другое».

«Речка совсем нечистая вытекает, это правда. Но пробы, на мой взгляд, нужно брать на пляже, – согласился с директором глава города. – Вы инициировали какие-то действия самостоятельно или через муниципалитет?»

«Речка является водным объектом федерального значения», – объяснил заместитель главы администрации Константин Лобода, который тоже принял участие в объезде.

«Но ведь она впадает в бухту, где работает муниципальный пляж. Если это не наши полномочия, то мы должны в настоятельной, твердой форме обратиться к тем, чьи это полномочия. Чтобы у нас не загрязнялся пляж».

Глава города поручил специалистам администрации подготовить письмо в краевой департамент природных ресурсов.

«Мы еще раз сделаем забор воды вместе со специалистами Роспотребнадзора, лично хочу присутствовать при этом, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Я заинтересован в том, чтобы была справедливая оценка качества воды. Потому что я, так же как и вы, сильно сомневаюсь в том, что оценка справедлива. Вместе разберемся».

В целом глава города остался доволен увиденным на муниципальном пляже.

«Благоустроили набережную, устроили красивую базу отдыха. Знаю, что ваш ресторан очень хвалят гости города, здесь бывают тысячи туристов. При этом попрошу очень внимательно отнестись к вопросу уплаты налогов. Проверьте еще раз, правильно ли ваши бухгалтера выплачивают зарплату сотрудникам. Потому что с этих зарплат потом вы платите налог в городской бюджет. А это дороги, детсады и многие другие городские нужды».

А кто у нас тут арендатор?

Остальная же территория Шаморы производит не такое благоприятное впечатление – хаотично застроенная прибрежная линия, мусор и неубранная береговая полоса. У этих пляжей несколько арендаторов. Глава Владивостока поручил заместителям доложить ему ситуацию по каждому из них, а также по механизмам, по которым данные участки были отданы в пользование. Необходимо как минимум привести территорию в соответствие экологическим нормам и стандартам, как максимум – развивать ее в единой концепции.

«Шамора – это самый знаменитый пляж Владивостока, и не хотелось бы, чтобы многочисленные гости судили о городе по этим шашлычкам и разрухе», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Спуск к воде для маломобильных граждан и спортивный фестиваль

Еще одним пунктом рейда стал пляж бухты Аякс. До 2021 года его арендует частный предприниматель Садиг Джафаров. Площадь пляжа, который также является муниципальной собственностью, составляет 35 тысяч квадратных метров. Вода бухты признана специалистами Роспотребнадзора пригодной для купания. На территории пляжа работают несколько кафе (одно из них открылось лишь месяц назад), аквапарк, небольшие домики отдыха, беседки, а также раздевалки, туалет, автомобильная парковка, вышка спасателей. Въезд на территорию – 100 рублей за машину. Налоговые отчисления в городской бюджет арендатор платит в размере 3,5 млн рублей в год.

«Законно ли взимание платы за проезд на пляж?» – поинтересовался Виталий Веркеенко у Константина Лободы.

«Да, это законно: пляж в аренде, взимание платы является источником дохода предприятия, – ответил заместитель главы. – В эту сумму входят стоимость парковки, уборка территории, пользование туалетом. Все посетители получают чек».

Арендатор подчеркнул, что в случае отсутствия места на парковке водителю при наличии такого чека оплату обязательно возвращают. При этом, если человек пожелает посетить пляж дважды в день, оплату он внесет единожды.

«Я провожу мониторинг всех муниципальных пляжей, которые в том числе сданы в аренду, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Вам пляж сдан в аренду полтора года назад. Вижу, что успели привести его в порядок. Построили беседки, ресторан, содержите территорию в чистоте, установили буйки и урны, работают туалеты. Уровень вашей арендной платы значительно превышает арендные платежи других арендаторов. И мы обязательно разберемся, почему в других случаях люди платят значительно меньше. Уверен, что все земельные участки должны эффективно использоваться на конкурсных условиях».

На вопрос мэра о дальнейших планах Садиг Джафаров рассказал, что здесь планируется установить спуск к воде для маломобильных граждан, а также построить дополнительно несколько спортивных площадок. Уже в августе, если позволит погода, здесь пройдет первый спортивный фестиваль.

Автор: Отдел новостей «В»