Виталий Веркеенко: «Оставлять парк Минного городка в таком состоянии нельзя!» Глава Владивостока провел выездное совещание, посвященное будущему главной зеленой зоны Ленинского района

Глава Владивостока Виталий Веркеенко в минувшую среду провел выездное совещание в парке Минного городка, посвященное возможностям возрождения данной территории как культурно-досугового центра для жителей Ленинского района и города в целом.

Владелец был, а хозяина – не было

Когда-то парк был популярным у горожан местом отдыха. Озера были пригодны для купания, в них ловили рыбу, работало колесо обозрения с другими аттракционами, по дорожкам прогуливались мамы с детскими колясками. Сегодня рекреационный характер объекта сохраняется, к сожалению, по инерции. Отдыхающих здесь не так уж и мало.

Особенно в выходные дни. Но если сравнить с советскими временами, то контраст окажется очевидным. Причины понятны: благоустройством парка долгое время никто не занимался. С конца 90-х годов объект находился в частной собственности, и прошлый хозяин относился к имуществу, мягко говоря, без должной рачительности. За это время территория быстро пришла в упадок.

Только несколько лет назад парк Минного городка удалось вернуть в собственность муниципалитета. Администрация Владивостока разработала концепцию развития объекта, учтя и исторический контекст, и пожелания жителей. Тем не менее процесс восстановления территории требует серьезных финансовых затрат – более двух миллиардов рублей. Для бюджета Владивостока это серьезная нагрузка. В то же время концепция развития парка предполагает участие бизнеса и привлечение инвестиций. Но, как подчеркнул Виталий Веркеенко, планы инвестора не должны быть ограничены желанием получить сиюминутную прибыль, а дальше хоть трава не расти. Они должны соответствовать идее развития парка в долгосрочной перспективе.

Потенциал есть!

Территория обладает рядом достоинств, способных привлечь интерес предпринимателей. Объект расположен в географическом центре Владивостока, доступен гражданам из всех районов города – что из центра, что с окраин добраться можно свободно. Он в принципе окружен густонаселенной территорией. Рядом крупный жилой фонд Ленинского района: улицы Баляева, Кузнецова, Спиридонова, Шепеткова, Юмашева. К территории парка прилегают сразу несколько автобусных остановок. Было бы желание, а дойти, доехать всегда удобно.

Минный городок обладает уникальной формой рельефа – природный амфитеатр. Перепад высот – 50 метров. Отсюда открывается прекрасная перспектива города. Наличествуют три рукотворных водоема, которые питаются от двух основных источников: речки Буяковка и ручья, текущего со стороны Баляева. Ну и, конечно, зеленые насаждения. Из 35 гектаров общей площади объекта 18 гектаров занимает лес.

Только по закону

Глава города в ходе выездного совещания проинспектировал все объекты, находящиеся на территории парка Минного городка, а также посмотрел на то, как в настоящий момент используют территорию временные арендаторы. Согласно договору они должны беспрепятственно позволять проведение в парке общегородских мероприятий. Таких пока проводится немного: день призывника, индийский праздник красок холи, в прошлые годы здесь устраивался народный татаро-башкирский праздник Сабантуй (в этом году он переместился на стадион «Строитель»). 4 августа планируется проведение памятных мероприятий, посвященных 80-летию хасанских событий.

– Я вижу перед собой удобную муниципальную площадку для проведения масштабных мероприятий, которая не используется в должной мере, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Необходимо насытить парк интересным событийным рядом.

Глава Владивостока дал поручение профильным управлениям городской администрации продумать план мероприятий, которые могут быть здесь организованы.

Особое внимание Виталий Веркеенко уделил инфраструктуре и благоустройству. Одно из поручений мэра касалось лестничного марша, ведущего от остановки «Поликлиника» к верхней площадке парка. По сути, это транзитный пешеходный путь через парк, по которому жители срезают дорогу от остановки до улицы Адмирала Кузнецова. Лестница в настоящий момент находится в разбитом состоянии. Особенно нелегко прохожим приходится в зимнее время. Глава Владивостока указал управлению дорог и благоустройства города на приоритетность лестничного марша при планировании ремонтных работ на объекте.

Виталий Веркеенко посетил и площадку для занятий конными видами спорта. Здесь же рядом находятся конюшни. На данный момент официальный статус данной площадки не закреплен юридически. При этом, как отметил Анатолий Мельник, советник главы администрации по архитектуре, конюшни и манеж здесь находились еще в царские времена. Так сложилось исторически, и это направление – конный спорт – также закреплено в концепции развития парка Минного городка.

Виталий Веркеенко отметил, что конный спорт – дело хорошее, но его организация в парке Минного городка должна соответствовать всем установленным правилам и законодательству.

– Мы должны дать организации, занимающейся этим видом спорта, возможность находиться здесь законно, – подчеркнул мэр.

Комбинированный подход

Осмотрев территорию парка Минного городка, Виталий Веркеенко с грустью отметил, что на данный момент объект представляет собой довольно печальное зрелище.

– Я прекрасно помню, каким был этот парк во времена моего детства, – сказал он. – Жил по соседству, приходил сюда на прогулки, рыбачил и ловил раков. Я думаю, что нынешний вид парка вызывает боль не только у меня, но и у любого, кто видел его в прежние времена.

По его словам, администрация Владивостока разработала предложения для иностранных и российских инвесторов, которые могли бы зайти на территорию парка Минного городка и реализовать здесь свои бизнес-проекты в соответствии с концепцией развития парка.

– Но, даже если обратной связи с инвесторами не последует, это для нас не станет поводом останавливаться, – подчеркнул мэр. – Есть варианты концессионных соглашений. Возможен также вариант привлечения федеральных средств по программе «Комфортная городская среда». Что-то можно сделать за счет муниципальных средств. Путь, по которому мы пойдем, будет комбинированным. Но оставлять парк в таком состоянии нельзя.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ