Приморские журналисты могут стать почетными
Новая награда появилась в Приморье – знак отличия «Почетный журналист Приморского края», сообщает primorsky.ru.
По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, новые награды дадут возможность еще большему числу людей быть оцененными в своей профессиональной деятельности.
«Людей нужно благодарить за труд, отмечать их на краевом уровне. Теперь такая возможность появилась и в сфере журналистики», – отметил он.
Напомним, что по инициативе врио губернатора Андрея Тарасенко в Приморье учреждены краевые отраслевые награды почетным строителям, шахтерам, энергетикам, журналистам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, лесного и рыбного хозяйства, образования, правоохранительных органов, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, связи, физической культуры и спорта.
Помимо этого, жители региона смогут получить медаль «За особый вклад в развитие Приморского края».
Новые награды существенно пополнят список уже существующих поощрений – знаков «Почетный житель Приморского края», «Морская звезда», «Приморье. За заслуги» и «Родительская доблесть».
Автор: Отдел новостей «В»