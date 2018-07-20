Приморские журналисты могут стать почетными Новая награда появилась в Приморье – знак отличия «Почетный журналист Приморского края», сообщает primorsky.ru.

По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, новые награды дадут возможность еще большему числу людей быть оцененными в своей профессиональной деятельности.

«Людей нужно благодарить за труд, отмечать их на краевом уровне. Теперь такая возможность появилась и в сфере журналистики», – отметил он.

Напомним, что по инициативе врио губернатора Андрея Тарасенко в Приморье учреждены краевые отраслевые награды почетным строителям, шахтерам, энергетикам, журналистам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, лесного и рыбного хозяйства, образования, правоохранительных органов, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, связи, физической культуры и спорта.

Помимо этого, жители региона смогут получить медаль «За особый вклад в развитие Приморского края».

Новые награды существенно пополнят список уже существующих поощрений – знаков «Почетный житель Приморского края», «Морская звезда», «Приморье. За заслуги» и «Родительская доблесть».

Автор: Отдел новостей «В»