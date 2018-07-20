Завод закроют, специалистов –трудоустроят Специалисты «Спецзавода № 1» смогут перейти на работу к региональному оператору по обращению с ТБО, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Как уже писал «В», глава Владивостока Виталий Веркеенко, изучив деятельность мусоросжигательного завода и вопрос отсутствия реалистичных планов по его модернизации, принял решение о закрытии предприятия.

В этом году МУПВ «Спецзавод № 1» был выбран региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Поэтому, по словам начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григория Пейхвассера, специалистам завода будет предложено перейти на работу по линии регионального оператора либо в различные муниципальные предприятия.

Тем более что ранее представитель оператора Сергей Лазарев отметил в одном из интервью, что работники завода – «это очень квалифицированные специалисты, которые делали все возможное, чтобы завод функционировал. Они не виноваты, что оборудование не менялось несколько десятков лет и не отвечает современным требованиям. Их стараниями завод работал, свои задачи по утилизации выполнял и отапливал целый микрорайон. Будем стараться максимально сохранить существующий кадровый потенциал завода».

Как сообщил Сергей Лазарев, для временного хранения мусорных отходов во Владивостоке будет организован новый полигон в границах комплекса по сортировке и переработке ТБО на Холмистой, 1. Туда будут свозить и те отходы, которые останутся не у дел в случае закрытия мусоросжигательного завода.

Глава Владивостока дал первому заместителю Константину Лободе поручение проработать план действий по закрытию мусоросжигательного завода с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов.

Автор: Отдел новостей «В»