Выходной для медосмотра Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве работающих на один выходной день для прохождения диспансеризации.

В день медосмотра сотрудник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. За ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок, сообщает ИА REGNUM. Но право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации дается каждому работнику не чаще чем один раз в три года.

– Бесплатный медицинский осмотр для взрослого населения – достижение государства, но, чтобы каждый мог его реализовать, необходим равный доступ к этой возможности, – отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он напомнил, что без проблем пройти диспансеризацию могут лишь неработающие люди и некоторые категории работников, которым диспансеризация положена в силу специфики профессии, например, на вредных производствах. Все остальные граждане должны полагаться на волю своих работодателей: отпустит или нет. В ходе заседания парламентарии обсуждали недостатки законопроекта и пришли к выводу, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Поправки к проекту уже предоставлены в комитет.

Автор: Отдел новостей «В»