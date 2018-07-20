Город ждет твоего мнения Сегодня, 20 июля, с 10 до 13 часов в администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, актовый зал) состоятся публичные слушания, где горожане смогут высказать свои замечания и предложения по проекту Правил благоустройства городских территорий.

Напомним, что проект был разработан в администрации города по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко, активно обсуждался в городской думе и был принят в первом чтении.

Познакомиться с проектом правил, как уже писал «В», горожане могли на официальном сайте мэрии, на экспозиции проекта в здании администрации на ул. Западной, 15, в МФЦ, в Центре развития предпринимательства, в общественной приемной главы города, в управлении по работе с обращениями граждан. Владивостокцы оставляли свои пожелания и предложения в журналах регистрации, направляли по обычной почте, по электронной почте, в интернет-приемную. А сегодня у жителей краевой столицы есть возможность высказать свои замечания и предложения на общественных слушаниях.

Правилами, напомним, устанавливаются требования к благоустройству города, перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения. А также регулируются вопросы обустройства территории для инвалидов и маломобильных граждан, участия граждан в организации благоустройства, контроля за соблюдением правил и ответственности граждан и организаций за их нарушения.

Автор: Отдел новостей «В»